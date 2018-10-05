400 спортсменок примут участие в турнире по художественной гимнастике в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:00Спорт
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5 октября в Нижнем Тагиле стартовал турнир по художественной гимнастике в групповых упражнениях. В турнире примут участие более 400 участниц.
Сюжеты: Нижний Тагил
5 октября прошла церемония открытия турнира по художественной гимнастике, на которой спортсменок поприветствовал заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров.
В 2018 году на соревнования приехали не только участницы с Северного Урала, но и гимнастки из Челябинской области.
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По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, турнир будет проходить в течение двух дней в ФОК «Президентский».
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