400 спортсменок примут участие в турнире по художественной гимнастике в Нижнем Тагиле

5 октября прошла церемония открытия турнира по художественной гимнастике, на которой спортсменок поприветствовал заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров.

В 2018 году на соревнования приехали не только участницы с Северного Урала, но и гимнастки из Челябинской области.