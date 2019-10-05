В Екатеринбурге состоится женский Кубок мира-2022 по баскетболу

На территории нашей страны ни разу не проводились чемпионаты мира по баскетболу, поэтому нашу заявку единогласно одобрили все члены комиссииотмечает президент РФБ Кириленко.

По его словам, только одна страна является на данный момент реальным конкурентом - это Австралия. Возможно, что Китай тоже подаст заявку. До февраля Российская федерация баскетбола должна подготовить и передать в Международную федерацию баскетбола все документы. В марте на заседании центрального бюро FIFA будет принято решение о месте проведения соревнований.