Андрей Червиченко: ЦСКА досталась сладкая группа в Лиге Европы

Андрей Червиченко: ЦСКА досталась сладкая группа в Лиге Европы

Сегодня, 16:13СпортPhoto: pxhere.com
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что московскому ЦСКА по силам преодолеть групповой этап Лиги Европы.

В результате церемонии, которая состоялась сегодня в Ньоне, красно-синие попали в группу К, где сыграют с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

«Нет в этой группе соперников, которых ЦСКА не в состоянии обыграть. Правда, нет и команды, которая ни при каких условиях не могла бы победить армейцев. Так что все зависит исключительно от ЦСКА. Группа в любом случае - сладкая. Не надо играть с клубами из Англии, Испании, Германии, Италии, даже Франции. Команда Виктора Гончаренко должна выходить в плей-офф и исправляться за провал прошлого сезона», - цитирует Червиченко «Советский спорт».

Напомним, групповой этап Лиги Европы стартует 22 октября и завершится 10 декабря. Финал турнира состоится 26 мая в польском Гданьске.

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