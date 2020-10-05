Андрей Червиченко: ЦСКА досталась сладкая группа в Лиге Европы

«Нет в этой группе соперников, которых ЦСКА не в состоянии обыграть. Правда, нет и команды, которая ни при каких условиях не могла бы победить армейцев. Так что все зависит исключительно от ЦСКА. Группа в любом случае - сладкая. Не надо играть с клубами из Англии, Испании, Германии, Италии, даже Франции. Команда Виктора Гончаренко должна выходить в плей-офф и исправляться за провал прошлого сезона», - цитирует Червиченко «Советский спорт».