Американский боец ММА скончался через полтора месяца после боя

Американский боец смешанного стиля (MM) Джастин Торнтон умер через 1,5 месяца после боя на голых кулаках. Спортсмен, которому было всего 38 лет, скончался в результате тяжелых травм, полученных на ринге.

Как сообщает 360tv.ru, бой прошел 20 августа, и продлился всего 19 секунд. В турнире BKFC противником Торнтона стал Диллон Клеклер. Серией ударов за считанные секунды Клеклер отправил соперника в нокаут. После падения на ринг Торнтона частично парализовало, информирует сайт MMA Fighting. Его быстро госпитализировали, выявив серьезные травмы. Оказалось, что у Джастина Торнтона сильно поврежден спинной мозг. Из-за этого в организм попала инфекция. В больнице спортсмен пролежал несколько недель, Однако врачи не смогли помочь, и он умер. Руководство BKFC уже принесло соболезнования всем родственникам погибшего.

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