Американский боец ММА скончался через полтора месяца после боя

Американский боец ММА скончался через полтора месяца после боя
Американский боец ММА скончался через полтора месяца после боя
Сегодня, 17:07СпортФото: pixabay.com
Американский боец смешанного стиля (MM) Джастин Торнтон умер через 1,5 месяца после боя на голых кулаках. Спортсмен, которому было всего 38 лет, скончался в результате тяжелых травм, полученных на ринге.

Как сообщает 360tv.ru, бой прошел 20 августа, и продлился всего 19 секунд. В турнире BKFC противником Торнтона стал Диллон Клеклер. Серией ударов за считанные секунды Клеклер отправил соперника в нокаут. После падения на ринг Торнтона частично парализовало, информирует сайт MMA Fighting. Его быстро госпитализировали, выявив серьезные травмы.

Оказалось, что у Джастина Торнтона сильно поврежден спинной мозг. Из-за этого в организм попала инфекция. В больнице спортсмен пролежал несколько недель, Однако врачи не смогли помочь, и он умер.

Руководство BKFC уже принесло соболезнования всем родственникам погибшего.

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