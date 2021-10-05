Американский боец ММА скончался через полтора месяца после боя

Как сообщает 360tv.ru, бой прошел 20 августа, и продлился всего 19 секунд. В турнире BKFC противником Торнтона стал Диллон Клеклер. Серией ударов за считанные секунды Клеклер отправил соперника в нокаут. После падения на ринг Торнтона частично парализовало, информирует сайт MMA Fighting. Его быстро госпитализировали, выявив серьезные травмы.
Оказалось, что у Джастина Торнтона сильно поврежден спинной мозг. Из-за этого в организм попала инфекция. В больнице спортсмен пролежал несколько недель, Однако врачи не смогли помочь, и он умер.
Руководство BKFC уже принесло соболезнования всем родственникам погибшего.