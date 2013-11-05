Тагильские баскетболистки будут соревноваться в зональном этапе Первенства России

Так, с 6 – 11 ноября 2013 года в спортивном зале «Старый соболь» по адресу ул. Пархоменко, 37 впервые в Нижнем Тагиле пройдёт зональный этап Первенства России по баскетболу среди девушек 1998 года рождения.

За путевку в финал всероссийского первенства будут бороться команда УГМК (Верхняя Пышма), сборная Челябинской области, сборная Республики Башкортостан и команда девушек МДЮСШ «Старый соболь» (Нижний Тагил).

Расписание игр:

6 ноября

14:00 - УГМК(В. Пышма) – МДЮСШ«Старый соболь» (Н-Тагил)

16:30 - Республика Башкортостан – Челябинская область

7 ноября

13:30 - Республика Башкортостан –УГМК(В. Пышма)

16:00 - Челябинская область – МДЮСШ«Старый соболь» (Н-Тагил)

8 ноября

13:30 - УГМК(В. Пышма) – Челябинская область

16:00 - Республика Башкортостан – МДЮСШ«Старый соболь» (Н-Тагил)

10 и 11 ноября в 11:00 и 13:00 состоятся игры финала соревнований.

А в Нижнем Тагиле тем временем с 1 по 5 ноября состоялся традиционный всероссийский турнир среди юношей памяти заслуженного мастера спорта СССР А.Е. Канделя. В нынешнем году он проводился уже в 36-й раз. Напомним, А.Е.Кандель - наш земляк, легендарный баскетболист, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, всю свою спортивную карьеру выступал за один спортивный клуб – «Уралмаш» (г. Свердловск).

Как сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города, в нынешнем турнире приняли участие 14 команд из 4 областей. Среди десятилетних баскетболистов победу одержали учащиеся МДЮСШ «Старый соболь» (Нижний Тагил), на втором месте команда из города Березники, на третьем месте ещё одна тагильская команда – «Салют», которая вырвала победу в матче за бронзовые медали у команды Челябинска. Среди юношей 2001 года рождения победителем стала команда поселка Свободный, на втором месте команда МДЮСШ «Старый соболь» (Нижний Тагил), третий результат у команды из г. Первоуральск.