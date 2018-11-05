Команда тагильчан заняла 5 место в фестивале спортивных искусств в Екатеринбурге

1 500 участников со всей России приехали на соревнования по 17 видам спорта, которые проходили во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

В состязаниях по гиревому спорту участвовали команды из Югры, ХМАО, Тюменской, Курганской и Свердловской областей. Команда спортсменов из Нижнего Тагила выступила в длинном цикле.

Надежда Рыжкова выполнила 47 подъёмов гири по 16 кг и завоевала второе место. Мастер Спорта Сергей Бестужев сделал 103 подъёма гири по 24 кг и занял третье место. Кандидат в мастера спорта Артём Пономарёв стал четвёртым, выполнив 40 подъёмов гири по 32 кг. Кирилл Мацюк стал пятым.