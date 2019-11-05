Чемпион мира из Нижнего Тагила судится из-за антидопингового скандала
Сегодня, 14:21СпортФото: pixabay.com
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Легкоатлет из Нижнего Тагила Александр Иванов судится с РУСАДА из-за антидопингового скандала, сообщает РИА «Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Слушания в Спортивном арбитражном суде состоятся 13 декабря.
Иванов в марте был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на три года. Кроме того, его лишили всех медалей за период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года.
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