Госдума заявила о возможности возмещения россиянам затрат на фитнес-услуги
Сегодня, 09:52СпортФото: 1Mediainvest.ru
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В 2020 году у россиян может появиться возможность возмещения 13% от суммы расходов на услуги фитнес-центров, сообщают «Известия» со ссылкой на слова первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева.
Согласно предложению, россияне смогут вернуть себе 13% затрат на фитнес-услуги, но не более 15,6 тысячи рублей. Налоговый вычет не распространяется на покупку спортивного оборудования, инвентаря и посещение спортивных мероприятий.
Документ разработан Минфином и направлен на рассмотрение в правительство. Ожидается, что инициатива будет поддержана. Мера направлена на повышение у жителей России интереса к спорту.
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