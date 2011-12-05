«Спутник» выиграл две игры подряд
Очередной триллер на своем льду продемонстрировали хоккеисты «Спутника».
Практически решив исход встречи с ХК «Саров» в первом периоде, тагильчане позволили соперникам сократить отставание до минимума, но в итоге сумели вернуть себе инициативу и забросили еще две безответные шайбы, в итоге 5:2. Как рассказали в пресс-службе «Спутника», в предыдущем туре наши хоккеисты семь раз зажгли красный свет за воротами «Титана», и с хорошим настроением начали поединок с новым противником.
Матч с «Титаном» из Клина, напомним, завершился победой тагильчан 7:4. В матче с хоккейным клубом «Саров», наши хоккеисты открыли счет уже на 12 минуте. Через 80 секунд счет стал уже 2:0. А вскоре поздравления партнеров принимал Никита Шестаков, который, убедив защитников в том, что будет делать передачу, с острого угла бросил точно в створ в итоге 3:0 после первого периода.
Домашняя серия игр «Спутника» начнется 12 декабря матчем с пермским «Молотом-Прикамье». Начало: 18.30.
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