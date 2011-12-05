«Спутник» выиграл две игры подряд

Практически решив исход встречи с ХК «Саров» в первом периоде, тагильчане позволили соперникам сократить отставание до минимума, но в итоге сумели вернуть себе инициативу и забросили еще две безответные шайбы, в итоге 5:2. Как рассказали в пресс-службе «Спутника», в предыдущем туре наши хоккеисты семь раз зажгли красный свет за воротами «Титана», и с хорошим настроением начали поединок с новым противником.