Три спортсменки из «Уралочки» попали в сборную России для отбора на Олимпиаду (ФОТО)

Напомним, что сборная России примет участие в европейском квалификационном турнире, который должен пройти 4-9-го января в Анкаре (Турция). Напрямую путевку на Олимпиаду получит победитель.

Сборная России выступит в одной подгруппе с командами Италии, Бельгии и Польши. Задача-минимум – занять место в первой тройке, поскольку еще один шанс отобраться на Олимпиаду будет у команд, занявших второе-третье место. Они примут участие в мировом раунде олимпийского отбора, который состоится в мае 2016-го года.

На данный момент, из-за напряженной политической обстановки, неизвестно, состоится ли турнир в Турции, или же он будет перенесен в другое место. Федерация волейбола Италии предложила провести матчи в своей стране, однако, решение остается за Европейской конфедерацией, организатором олимпийского отбора. Неявка сборной России на эти соревнования будет стоить места на Олимпиаде. Отметим, что турчанки могут стать соперницами наших девушек не раньше полуфинала.

Также, получила вызов в молодежную сборную Беларуси нападающая «Уралочки-НТМК» Анна Климец. С 8 по 11 января в Тбилиси состоится отборочный раунд чемпионата Европы 2016 года среди девушек до 19 лет, с участием команд Беларуси, Англии и Грузии.

В текущем году «Уралочке-НТМК» осталось провести один домашний матч. 8 декабря в Екатеринбурге наша команда сыграет против «Канн» в Лиге Чемпионов. Победа практически гарантирует выход в плей-офф.

Матч «Уралочка-НТМК» – «Канн» состоится во вторник, 8 декабря, в ДИВСе. Начало – в 19:00, вход – свободный. Ждем всех!