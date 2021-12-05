Призерами всероссийского турнира стали юные тагильские тхэквондисты

Оба спортсмена выступали в возрастной категории от 12 до 14 лет. Ульяна Тарасенко завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 килограмм, а Артур Хайлов добился третьего результата, он выступал в весе до 41 килограмма. Тренируют призеров Елена Небогатова и Максим Наговицын, пишет «Тагильский рабочий».