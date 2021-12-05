Призерами всероссийского турнира стали юные тагильские тхэквондисты

Призерами всероссийского турнира стали юные тагильские тхэквондисты
Призерами всероссийского турнира стали юные тагильские тхэквондисты
Сегодня, 13:43СпортФото: pixabay.com
Ульяна Тарасенко и Артур Хайлов из тагильской спортшколы «Юпитер» стали призерами всероссийских соревнований по тхэквондо. «Кубок Эльбруса» проводился в Нальчике.

Оба спортсмена выступали в возрастной категории от 12 до 14 лет. Ульяна Тарасенко завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 килограмм, а Артур Хайлов добился третьего результата, он выступал в весе до 41 килограмма. Тренируют призеров Елена Небогатова и Максим Наговицын, пишет «Тагильский рабочий».

Напомним, тагильчане стали победителями и призерами Чемпионата и Первенства Европы по пауэрлифтингу на соревнованиях в Екатеринбурге. Золотые медали выиграли Анна Возмилова и Максим Нигматуллин.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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