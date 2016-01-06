Футболист Шатов провел мастер-класс в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Напомним, 25-летний игрок «Зенита» из Санкт-Петербурга родился и вырос в Нижнем Тагиле. Начинал карьеру в квартальном клубе «Рудничок» в поселке Рудника III Интернационала, затем занимался в СДЮСШОР «Уралец».

Семья Шатовых до сих пор живет в нашем городе, однако сам Олег на уральской земле гость нечастый. И даже когда приезжает, предпочитает свой приезд не афишировать. Несмотря на несомненный статус «звезды» российского футбола тагильчанин, в отличие от многих своих коллег, личную жизнь не афиширует, в громких скандалах не замечен, интервью дает редко.

Но на этот раз представителям городской федерации футбола удалось уговорить Олега провести мастер-класс для воспитанников отделений футбола всех ДЮСШ города. Тем более был прекрасный повод – презентовали долгожданному гостю недавно открывшийся ФОК «Президентский».

Отличный комплекс, - оценил его Олег. – Очень рад, что такой появился в Нижнем Тагиле. Проводите здесь побольше футбольных турниров, чтобы дети были счастливы, это ведь самое главное. Я прекрасно помню, как любил в детстве соревноваться.

К сожалению, полузащитник еще не восстановился после травмы голеностопа, поэтому не смог, как планировалось, принять участие в товарищеском матче сборной городской Думы и мэрии с командой федерации футбола, но для ребят провел полноценное занятие. Мальчишки старательно пытались повторить «звездные» финты, и некоторым это удавалось. Так что, не исключено, что среди участников мастер-класса тоже есть будущие Шатовы.

Конечно, мы бы очень хотели, как Олег, выступать за «Зенит» и сборную России, - рассказали футболисты «Спутника-2004» Ефим Мардышкин и Николай Баранов. – Мы видели его игру, ездили всей командой в Екатеринбург на матч с «Уралом». Шатов очень техничный, быстрый. Но, самое главное, он из Нижнего Тагила, поэтому мы за него и болеем.

«Спутник-2004» под руководством Виталия Беркмана стал победителем турнира на призы Олега Шатова. В финале вагонский коллектив разгромил «Юпитер» - 5:0.