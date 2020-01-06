Уральский спортсмен стал победителем международного лыжной гонки «Тур де Ски»
Сегодня, 12:38СпортФото: pixabay.com
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Спортсмен Александр Большунов из Тюмени стал победителем лыжной гонки «Тур де Ски», сообщают «Ведомости».
Это третья в истории турнира победа уральских лыжников. В 2012–2013 годах на первом месте оказался Александр Легков, а в сезоне 2016-2017 — уралец Сергей Устюгов. В этом году в масс-старте на 10 километров он финишировал пятым, а в общем зачете оказался на второй строчке. Третье место досталось норвежцу Йоханессу Клебо.
Александр Большунов родился в Брянской области. Долгое время он тренировался в Тюмени. Сергей Устюгов является многократным чемпионом мира. Он родился в поселке Междуреченский Тюменской области. На данный момент он проживает в Екатеринбурге.
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