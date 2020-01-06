В финале молодежного чемпионата мира Россия уступила Канаде

Российские хоккеисты открыли счет на 30-й минуте игры. Шайбу сопернику забросил Никита Александров, но уже через минуту Дилан Конзес сравнял счет. Усилить преимущество отечественной команде помог Григорий Денисенко, а еще через десять минут Максим Сорокин забил очередной гол.