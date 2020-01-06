В финале молодежного чемпионата мира Россия уступила Канаде

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Вчера, пятого января, состоялся финальный матч молодежного чемпионата мира 2020 года в Чехии, в результате которого Канада обыграла Россию.
Российские хоккеисты открыли счет на 30-й минуте игры. Шайбу сопернику забросил Никита Александров, но уже через минуту Дилан Конзес сравнял счет. Усилить преимущество отечественной команде помог Григорий Денисенко, а еще через десять минут Максим Сорокин забил очередной гол.
За две минуты сборная Канады сравняла счет. Шайбы забросили Коннор Макмайкл и Баррет Хэйтон. За четыре минуты до конца встречи канадские спортсмены забросили еще одну шайбу.
Напомним, в команду молодежной сборной России входит тагильский спортсмен, выпускник ХК «Спутник» Павел Дорофеев.
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