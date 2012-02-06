Гонка «Лыжня России-2012» пройдет по искусственному снегу
В Нижнетагильском институте испытания металлов приступили к изготовлению искусственного снега для формирования лыжной трассы.
Как сообщает пресс-служба предприятия, на полигон доставлено необходимоеоборудование: так называемая снеговая пушка с горнолыжного комплекса«Гора Белая» и насосная установка из Новоуральска. Прибыли и специалистыдля обслуживания техники. «Снежная мастерская» расположилась возлекотельной НТИИМ, куда по водопроводу доставляется вода из искусственноговодоема на речке Руш.
В сутки такой комплекс может выдать около 500кубометров снега. Правда, режим работы пушки ограничен температуройв минус 22 градуса. Поэтому установившаяся морозная погода осложняетработу. А всего для хорошей лыжни длиною в 3,3 километра необходимодесять тысяч кубометров белой массы. Готовый снег грузят, отвозяти отсыпают им строящуюся лыжную трассу, сообщает официальный сайтНижнего Тагила.
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