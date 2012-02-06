Гонка «Лыжня России-2012» пройдет по искусственному снегу

Как сообщает пресс-служба предприятия, на полигон доставлено необходимоеоборудование: так называемая снеговая пушка с горнолыжного комплекса«Гора Белая» и насосная установка из Новоуральска. Прибыли и специалистыдля обслуживания техники. «Снежная мастерская» расположилась возлекотельной НТИИМ, куда по водопроводу доставляется вода из искусственноговодоема на речке Руш.