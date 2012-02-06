В Нижнем Тагиле пройдет первый этап Кубка России по скалолазанию

В первом этапе Кубка России примут участие 90 спортсменов, из восьмиведущих регионов скалолазания России. У мужчин полностью выступит перваядесятка российского рейтинга, у женщин – девять спортсменок из 10-тисильнейших. Кубок России будет разыгран на трассе, приближенной кэталонной, состоящей из двух частей. Участникам соревнований будутпредложены дополнительные старты: на классической трассе и в эстафете.Все соревнования на скорость, а значит, проходить будут динамично,зрелищно и эмоционально.