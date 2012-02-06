В Нижнем Тагиле пройдет первый этап Кубка России по скалолазанию
6 февраля 2012, 08:52СпортОльга
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Как рассказали ИА «Все Новости» в пресс-службе Федерации скалолазания России, Нижний Тагил имеет большой опыт в организации и проведении всероссийских соревнований, но впервые проводит соревнования российского уровня среди взрослых спортсменов.
В первом этапе Кубка России примут участие 90 спортсменов, из восьмиведущих регионов скалолазания России. У мужчин полностью выступит перваядесятка российского рейтинга, у женщин – девять спортсменок из 10-тисильнейших. Кубок России будет разыгран на трассе, приближенной кэталонной, состоящей из двух частей. Участникам соревнований будутпредложены дополнительные старты: на классической трассе и в эстафете.Все соревнования на скорость, а значит, проходить будут динамично,зрелищно и эмоционально.
Этап Кубка России по скалолазанию пройдёт11-12 февраля.
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