«Юниор-Спутник» не смог одолеть команду из Альметьевска (ФОТО)

На шестой минуте матча счет открыли хозяева льда, воспользовавшись удалением противника. Олег Колесников бросил шайбу по воротам, Руслан Усманов исправил ситуацию. На последних минутах первого периода гости сравняли счет, затем забили по одной шайбе на экваторе матча и в середине третьего игрового отрезка. За две с половиной минуты до окончания игры удача улыбнулась Александру Гиберту.

При счете 2:3, в надежде сравнять цифры на табло, тренерский штаб сменил вратаря на шестого полевого игрока. И здесь соперник не стушевался и организовал четвертый гол, только на этот раз в «раздевалку».

Теперь команда «Юниор-Спутник» готовится к поездке в Магнитогорск. Нижнетагильской молодежке предстоит встретиться с командой «Металлург». Матч состоится 8 февраля.

Фото пресс-службы СК «Спутник»

Послематчевая пресс-конференция:

Эдуард Дмитриев, главный тренер хк «Спутник» (Альметьевск)

- Я доволен результатом, игрой – нет. У нас очень много проблем в обороне. Сегодня полевые игроки помогли вратарю. Работы еще предстоит очень много. У нас резко сменился состав команды, мы потеряли ведущих игроков, кто-то ушел в другую команду, кто-то травму получил. В принципе команда сегодня выложилась полностью, молодцы. Если честно, то соперник был сильнее нас – по движению, по самоотдаче, но повезло сегодня нам.

Владислав Хромых, главный тренер хк «Юниор-Спутник»:

- Три ошибки на ровном месте, да еще и вратарь подвел. Будем серьезно с ним разговаривать. В самый ответственный момент наши игроки не могут выдержать психологического напряжения и сыграть без ошибок. Броски у нас очень слабые – большинство из них точно в ловушку вратарей. А наши ворота - как будто магнит для шайб.