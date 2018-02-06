Тагильский «Спутник» проиграл ХК «Звезда» из Чехова - 9:1
6 февраля, 09:30Спорт
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В московском Чехове накануне прошла игра ежегодного чемпионата высшей хоккейной лиги между местным клубом «Звезда» и тагильским «Спутником». Матч завершился с разгромным счётом не в пользу «бобров».
Сюжеты: Нижний Тагил
Итоговый счёт игры – 9:1. Соперник доминировал во всех периодах.
Попытка забить гол у «Спутника» была реализована лишь однажды. Шайба в ворота соперника прилетела от Николая Владимирова.
Голкипером тагильского хоккейного клуба по решению тренера был назначен Максим Аляпкин.
Сейчас «бобры» находятся на 26-й строке таблицы чемпионата ВХЛ.
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