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Тагильский «Спутник» проиграл ХК «Звезда» из Чехова - 9:1
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Тагильский «Спутник» проиграл ХК «Звезда» из Чехова - 9:1

6 февраля, 09:30Спорт
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