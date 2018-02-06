Власти Свердловской области выплатят премии спортсменам за победу на Олимпиаде-2018

Глава Свердловской области пообещал выплатить уральским спортсменам премии в случае победы на Олимпиаде-2018. Денежные средства для этого будут взяты из регионального Фонда спорта высших достижений, сообщает информационное агентство «ТАСС».

Премии будут выплачены только в случае победы на Играх. Сумма вознаграждения будет на уровне Олимпийских и Параолимпийских игр прошлых лет.

1 февраля стало известно о том, что 9 уральских спортсменов были реабилитированы решением Международного олимпийского суда. Помимо возврата медалей, завоеванных в Сочи, они получат право участвовать в Олимпиаде-2018.