Власти Свердловской области выплатят премии спортсменам за победу на Олимпиаде-2018
6 февраля, 22:35Спорт
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Объём премии, которую получат свердловские спортсмены в случае победы на Олимпиаде в Южной Корее, будет на уровне прошлых Олимпийских и Параолимпийских игр.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава Свердловской области пообещал выплатить уральским спортсменам премии в случае победы на Олимпиаде-2018. Денежные средства для этого будут взяты из регионального Фонда спорта высших достижений, сообщает информационное агентство «ТАСС».
Премии будут выплачены только в случае победы на Играх. Сумма вознаграждения будет на уровне Олимпийских и Параолимпийских игр прошлых лет.
1 февраля стало известно о том, что 9 уральских спортсменов были реабилитированы решением Международного олимпийского суда. Помимо возврата медалей, завоеванных в Сочи, они получат право участвовать в Олимпиаде-2018.
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