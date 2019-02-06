Массовый спуск с фонариками состоится на ГЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

16 февраля в Нижнем Тагиле на ГЛК «Гора Белая» состоится массовое мероприятие, на которое приглашаются все желающие. Тагильчане и гости города смогут принять участие в «Лавине» или занять место зрителя.

Я не буду никого вводить в заблуждение: мы не подаем никуда заявок в этом году, у нас нет на это денег. У нас нет на это спонсора. Мы просто устраиваем движ, который обязан увидеть каждый, рассказал организатор мероприятия Владимир Ольховиков на своей странице в социальной сети.

Для того, чтобы стать частью «Лавины» нужно иметь при себе лыжи или сноуборд и фонарик.

Организатор мероприятия Владимир Ольховиков обещает всем собравшимся бесплатный подъемник и горячий чай с блинами, а также ночное катание до 02:00.

Регистрация участников начнется в 17:00. В 20:00 состоится старт.

Видео Видео: личная страница ВКонтакте Владимира Ольховикова/vk.com/ins_gb