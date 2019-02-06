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Массовый спуск с фонариками состоится на ГЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Массовый спуск с фонариками состоится на ГЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:10СпортФото: скриншот с видео Владимира Ольховикова
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