Массовый спуск с фонариками состоится на ГЛК «Гора Белая» в Нижнем Тагиле
16 февраля в 16:00 на ГЛК «Гора Белая» состоится массовый спуск с фонариками «Лавина».
16 февраля в Нижнем Тагиле на ГЛК «Гора Белая» состоится массовое мероприятие, на которое приглашаются все желающие. Тагильчане и гости города смогут принять участие в «Лавине» или занять место зрителя.
Я не буду никого вводить в заблуждение: мы не подаем никуда заявок в этом году, у нас нет на это денег. У нас нет на это спонсора. Мы просто устраиваем движ, который обязан увидеть каждый, рассказал организатор мероприятия Владимир Ольховиков на своей странице в социальной сети.
Для того, чтобы стать частью «Лавины» нужно иметь при себе лыжи или сноуборд и фонарик.
Организатор мероприятия Владимир Ольховиков обещает всем собравшимся бесплатный подъемник и горячий чай с блинами, а также ночное катание до 02:00.
Регистрация участников начнется в 17:00. В 20:00 состоится старт.
В 2017 году Гора Долгая собрала на спуск с фонариками 493 человека, в 2018 с Горы Белой спустились 476 человек.
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