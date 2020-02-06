Мухумат Вахаев рассказал о спарринге с Емельяненко

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Бывший чемпион ACB в тяжелом весе поделился впечатлениями от тренировок с Александром Емельяненко.
Экс-победитель ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о спарринге с Александром Емельяненко. Об этом сообщает «Советский спорт».
– В день спаррингов заходим мы с Александром в клетку. Он мне левую «банку-колотушку» кладет. Я «плыву», а он хочет меня добить. Град ударов, еле ушел. Хватаю, хочу перевести. Он: «Отпусти, дай отсморкаюсь», – вспоминает Мухумат Вахаев. – Позже он пообещал наказать меня в среду в день бокса. В среду я подхожу: «Ты же обещал наказать меня». Однако он выбрал других, а мне ответил оскорбительным образом.
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