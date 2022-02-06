Тагильчанка Ирина Потеева вернулась в спорт спустя 5 лет сразу с золотой медалью

Вернуться на ринг Ирину Потееву уговорил ее тренер Мирхаким Сабуров. Тагильчанка пять лет не выступала на профессиональном ринге – девушка была в декрете с двумя детьми.
Спустя 5 лет вернулась на Ринг. МСМК Ирина Серебреникова. И сразу на УрФО. Итог -1 место, сообщил тренер тагильчанки на своей странице в Instagram.
Впереди у Ирины Потеевой чемпионат России. На предыдущих аналогичных соревнованиях тагильчанка пять раз становилась лучшей. В 2006 году Ирина Потеева получила «бронзу» на чемпионате Европы, а в 2007 стала чемпионкой Европы.