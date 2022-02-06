Тагильчанка Ирина Потеева вернулась в спорт спустя 5 лет сразу с золотой медалью

Тагильчанка Ирина Потеева вернулась в спорт спустя 5 лет сразу с золотой медалью
Тагильчанка Ирина Потеева вернулась в спорт спустя 5 лет сразу с золотой медалью
Сегодня, 15:22СпортФото: страница Ирины Потеевой в Instagram
Чемпионка Европы по боксу из Нижнего Тагила Ирина Потеева завоевала золото на соревнованиях УрФО. Победу тагильчанка одержала после пятилетнего перерыва.

Вернуться на ринг Ирину Потееву уговорил ее тренер Мирхаким Сабуров. Тагильчанка пять лет не выступала на профессиональном ринге – девушка была в декрете с двумя детьми.

Фото:страница Ирины Потеевой в Instagram

Спустя 5 лет вернулась на Ринг. МСМК Ирина Серебреникова. И сразу на УрФО. Итог -1 место, сообщил тренер тагильчанки на своей странице в Instagram.

Впереди у Ирины Потеевой чемпионат России. На предыдущих аналогичных соревнованиях тагильчанка пять раз становилась лучшей. В 2006 году Ирина Потеева получила «бронзу» на чемпионате Европы, а в 2007 стала чемпионкой Европы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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