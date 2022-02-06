Тагильский блогер-сноубордист зацепился за трамвай и исполнил мечту

Тагильский блогер-сноубордист зацепился за трамвай и исполнил мечту
Тагильский блогер-сноубордист зацепился за трамвай и исполнил мечту
Сегодня, 13:56СпортФото: скриншот видео
Блогер и музыкант Никита Берговин из Нижнего Тагила прокатился на сноуборде, зацепившись за трамвай. Тагильчанин рассказал TagilCity.ru, что данное видео – это промо к его новому треку.

Видео, как Никита зацепил тросом свой сноуборд, тагильчанин выложил на своей странице в Instagram. «Покатушки» блогер устроил на Гальянке в Нижнем Тагиле.

10 февраля мы, совместно с московским лейблом, выпускаем мой новый трек «44 панча». А данное видео - это промо. Всё, что я делаю, делаю ради музыки, вернее, чтобы как можно больше людей её услышали, рассказал Никита TagilCity.ru.

Видео:страница Никиты в соцсети

Тагильчанин отметил, что одной из причин его зацепинга стала детская мечта всех сноубордистов.

Это моя детская мечта. Может спросить у всех сноубордистов, почти каждый Вам ответит, что тоже представлял, как было бы круто прокатиться за трамваем, поделился с редакцией музыкант.

Никита говорит, что никто за зацепинг его к ответственности не привлек – все делалось аккуратно и быстро. За свою безопасность блогер не переживал, так как, по его словам, является профессионалом в сноубординге – данным видом спорта мужчина занимается уже 20 лет.

Я считаю главным, что я не подвергал никого опасности и, в целом, не делал ничего плохого, а наоборот - порадовал людей, так как видел только улыбки и положительные реакции, подытожил Никита.

В конце видеозаписи музыкант зацепился тросом и за автомобиль своего друга на парковке возле торгового центра, после чего таким образом прокатился на сноуборде.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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