Тагильский блогер-сноубордист зацепился за трамвай и исполнил мечту

Блогер и музыкант Никита Берговин из Нижнего Тагила прокатился на сноуборде, зацепившись за трамвай. Тагильчанин рассказал TagilCity.ru, что данное видео – это промо к его новому треку.

Видео, как Никита зацепил тросом свой сноуборд, тагильчанин выложил на своей странице в Instagram. «Покатушки» блогер устроил на Гальянке в Нижнем Тагиле. 10 февраля мы, совместно с московским лейблом, выпускаем мой новый трек «44 панча». А данное видео - это промо. Всё, что я делаю, делаю ради музыки, вернее, чтобы как можно больше людей её услышали, рассказал Никита TagilCity.ru. Видео: страница Никиты в соцсети Тагильчанин отметил, что одной из причин его зацепинга стала детская мечта всех сноубордистов. Это моя детская мечта. Может спросить у всех сноубордистов, почти каждый Вам ответит, что тоже представлял, как было бы круто прокатиться за трамваем, поделился с редакцией музыкант. Никита говорит, что никто за зацепинг его к ответственности не привлек – все делалось аккуратно и быстро. За свою безопасность блогер не переживал, так как, по его словам, является профессионалом в сноубординге – данным видом спорта мужчина занимается уже 20 лет. Я считаю главным, что я не подвергал никого опасности и, в целом, не делал ничего плохого, а наоборот - порадовал людей, так как видел только улыбки и положительные реакции, подытожил Никита. В конце видеозаписи музыкант зацепился тросом и за автомобиль своего друга на парковке возле торгового центра, после чего таким образом прокатился на сноуборде. Два свердловчанина в памперсах пробежались по Екатеринбургу ради шоу

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