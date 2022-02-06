Тагильский блогер-сноубордист зацепился за трамвай и исполнил мечту

Видео, как Никита зацепил тросом свой сноуборд, тагильчанин выложил на своей странице в Instagram. «Покатушки» блогер устроил на Гальянке в Нижнем Тагиле.
10 февраля мы, совместно с московским лейблом, выпускаем мой новый трек «44 панча». А данное видео - это промо. Всё, что я делаю, делаю ради музыки, вернее, чтобы как можно больше людей её услышали, рассказал Никита TagilCity.ru.
Тагильчанин отметил, что одной из причин его зацепинга стала детская мечта всех сноубордистов.
Это моя детская мечта. Может спросить у всех сноубордистов, почти каждый Вам ответит, что тоже представлял, как было бы круто прокатиться за трамваем, поделился с редакцией музыкант.
Никита говорит, что никто за зацепинг его к ответственности не привлек – все делалось аккуратно и быстро. За свою безопасность блогер не переживал, так как, по его словам, является профессионалом в сноубординге – данным видом спорта мужчина занимается уже 20 лет.
Я считаю главным, что я не подвергал никого опасности и, в целом, не делал ничего плохого, а наоборот - порадовал людей, так как видел только улыбки и положительные реакции, подытожил Никита.
В конце видеозаписи музыкант зацепился тросом и за автомобиль своего друга на парковке возле торгового центра, после чего таким образом прокатился на сноуборде.