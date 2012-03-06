Спортклубам выделят средства из местного бюджета

Как сообщает сайт ntagil.org, субсидии могут быть направлены наобеспечение спортивным инвентарем и экипировкой, оплату расходов научастие в официальных спортивных мероприятиях, проведение официальныхигр Чемпионатов, Кубков, этапов Кубка и Первенств России на территориигорода, организацию обучающих мероприятий и другие цели.