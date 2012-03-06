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Спортклубам выделят средства из местного бюджета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортклубам выделят средства из местного бюджета

6 марта 2012, 16:34Спорт
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