Спортклубам выделят средства из местного бюджета
6 марта 2012, 16:34Спорт
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Субсидии из средств местного бюджета будут выделяться спортивным клубам по игровым видам спорта, работающим на территории Нижнего Тагила. Они будут предоставляться на безвозмездной основе сроком на один финансовый год.
Как сообщает сайт ntagil.org, субсидии могут быть направлены наобеспечение спортивным инвентарем и экипировкой, оплату расходов научастие в официальных спортивных мероприятиях, проведение официальныхигр Чемпионатов, Кубков, этапов Кубка и Первенств России на территориигорода, организацию обучающих мероприятий и другие цели.
Для получения субсидий спортивные клубыпо игровым видам спорта должныоставить заявку в отделе по физической культуре, спорту и туризмуАдминистрации города.
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