Спортшкола «Спутник» объявляет набор в секцию футбола

Спортшкола «Спутник» объявляет набор в секцию футбола

Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Спутник» проводит набор мальчиков 2002-2004 годов в секцию футбола. Занятия ведут квалифицированные тренеры – бывшие игроки футбольныхкоманд «Спутник» и «Уралец» Евгений Карпенко и Виталий Беркман. Справкипо телефону: 345-997. © TagilCity.ru

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter