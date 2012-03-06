Спортшкола «Спутник» объявляет набор в секцию футбола
6 марта 2012, 11:20Спорт
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Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Спутник» проводит набор мальчиков 2002-2004 годов в секцию футбола.
Занятия ведут квалифицированные тренеры – бывшие игроки футбольныхкоманд «Спутник» и «Уралец» Евгений Карпенко и Виталий Беркман. Справкипо телефону: 345-997.
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