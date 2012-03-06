Тагильчанка Ирина Потеева стала победительницей международного турнира по боксу
6 марта 2012, 13:15Спорт
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Представительница спортивного клуба «Спутник» Ирина Потеева стала победительницей международного турнира по боксу, прошедшего в Красноармейске (Московская область).
Как сообщает пресс-служба СК «Спутник», участие в соревновании приняликоманды Украины, Китая, Польши, России и сборной Европы. УченицаАлександра Малышева уверенно выиграла все четыре боя в своей весовойкатегории до 69 кг.
Во второй половине апреля тагильчанка отправится вХабаровск на заключительный сбор перед Чемпионатом мира, которыйстартует 9 мая в китайском Чунцине.
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