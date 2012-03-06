Выяснилось, кто из сотрудников Администрации Нижнего Тагила бегает на лыжах лучше
6 марта 2012, 11:32Спорт
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3 марта 2012 года на лыжной базе «Спартак» состоялись соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады сотрудников Администрации города Нижний Тагил.
Победителями в возрастных группах стали: Дмитрий Язовских (отдел по делам молодежи), Андрей Фадеев (комитет по управлению муниципальным имуществом), Анна Сухорукова (отдел по физической культуре, спорту и туризму), Наталья Касаткина (отдел по физической культуре, спорту и туризму).
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