Выяснилось, кто из сотрудников Администрации Нижнего Тагила бегает на лыжах лучше

Победителями в возрастных группах стали: Дмитрий Язовских (отдел по делам молодежи), Андрей Фадеев (комитет по управлению муниципальным имуществом), Анна Сухорукова (отдел по физической культуре, спорту и туризму), Наталья Касаткина (отдел по физической культуре, спорту и туризму).