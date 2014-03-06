Тагильчане, пора на велосипед! В Нижнем Тагиле новый сезон начнется с велопробега
6 марта 2014, 11:40Спорт
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Многие тагильчане на время зимнего сезона забывают о существовании самого полезного вида транспорта – велосипеда, увлекая себя иными занятиями. Однако официально сообщаем, что не за горами открытие нового сезона 2014 года, который начнется с грандиозного велопробега.
Дата мероприятия назначена пока на 13 апреля. Организатором выступил небезызвестный вело-клуб с говорящим названием «Нижний Тагил».
12 апреля мы предлагаем всем вывести своих коней из стойла и открыть сезон также эффектно, как Олимпиаду в Сочи! А мы в благодарность первым 200 людям подарим по замечательной футболке! -- призывают организаторы.
Кстати, маршрут пока не определен, поэтому все желающие могут вносить свои предложения по этому поводу. Один из активистов даже предложил продублировать маршрут Эстафеты Олимпийского Огня. В любом случае, вступайте во встречу велопробега и активизируйтесь. Да здравствует здоровый образ жизни!
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