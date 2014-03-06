Тагильчане, пора на велосипед! В Нижнем Тагиле новый сезон начнется с велопробега

Дата мероприятия назначена пока на 13 апреля. Организатором выступил небезызвестный вело-клуб с говорящим названием «Нижний Тагил».

12 апреля мы предлагаем всем вывести своих коней из стойла и открыть сезон также эффектно, как Олимпиаду в Сочи! А мы в благодарность первым 200 людям подарим по замечательной футболке! -- призывают организаторы.

Кстати, маршрут пока не определен, поэтому все желающие могут вносить свои предложения по этому поводу. Один из активистов даже предложил продублировать маршрут Эстафеты Олимпийского Огня. В любом случае, вступайте во встречу велопробега и активизируйтесь. Да здравствует здоровый образ жизни!