Тагильский «Спутник» проиграл на домашней арене команде из Ангарска
6 марта 2017, 09:00Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На домашней арене тагильский «Спутник» накануне уступил своему сопернику из Ангарска – 2:5. Матч с «Ермаком» прошел в рамках 1/8 финала, сообщает пресс-служба ХК «Спутник».
Как прокомментировал тренер тагильчан, это была «обоюдоострая» игра. На этот раз фортуна, к сожалению для «бобров», повернулась не в сторону тагильской команды.
Интересно, что четвертая шайба, не побывавшая в воротах соперника, была засчитана из-за нарушений на арене хозяевами льда.
7 марта, во вторник, команды сыграют матч в Ангарске, передает пресс-служба ХК «Спутник».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей