Тагильские гимнасты в составе сборной региона взяли первое место в Челябинске (ФОТО)

С 26 февраля по 2 марта в Челябинске состоялся Чемпионат Уральского Федерального округа по спортивной гимнастике. Команда Свердловской области, в которую входили тагильчане, заняла первое место. Честь региона защищали Елена Алексеенко, Ирина Журавлёва, Анастасия Инишева и Ирина Кашина.

Благодаря победе на соревнованиях Елена Алексеенко получила право принять участие в Чемпионате России, который состоится в апреле в Казани. Девушка завоевала второе место в многоборье, а также первое место в вольных упражнениях и второе место на брусьях и бревне.