Всероссийская зимняя универсиада завершилась в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

С 28 февраля по 6 марта Нижний Тагил первый раз принимал соревнования по лыжным гонкам среди студентов всей России.

В 2017 году Свердловская область стала лидером среди других регионов России в номинации «Спортивный регион». Благодаря этому универсиада прошла на Урале.

На горе Долгая собрались порядка 300 студентов вузов со всей России.

Делегацию Свердловской области представляли Уральский государственный горный университет и УрФУ. Лыжники соревновались в эстафетных гонках, спринте и скиатлоне. Также прошли состязания по спортивному ориентированию, биатлону и шорт-треку.

В командном зачете соревнований по лыжным гонкам третье место заняла Челябинская область, у Смоленской – второе, золото увезла республика Татарстан.

Победители соревнований получили путевки на 29 Всемирную зимнюю универсиаду. Она запланирована на 2019 год и пройдет в Красноярске, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: Тагил-ТВ