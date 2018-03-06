Всероссийская зимняя универсиада завершилась в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
6 марта в Нижнем Тагиле завершилась Всероссийская зимняя универсиада.
С 28 февраля по 6 марта Нижний Тагил первый раз принимал соревнования по лыжным гонкам среди студентов всей России.
В 2017 году Свердловская область стала лидером среди других регионов России в номинации «Спортивный регион». Благодаря этому универсиада прошла на Урале.
На горе Долгая собрались порядка 300 студентов вузов со всей России.
Делегацию Свердловской области представляли Уральский государственный горный университет и УрФУ. Лыжники соревновались в эстафетных гонках, спринте и скиатлоне. Также прошли состязания по спортивному ориентированию, биатлону и шорт-треку.
В командном зачете соревнований по лыжным гонкам третье место заняла Челябинская область, у Смоленской – второе, золото увезла республика Татарстан.
Победители соревнований получили путевки на 29 Всемирную зимнюю универсиаду. Она запланирована на 2019 год и пройдет в Красноярске, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
Видео: Тагил-ТВ
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