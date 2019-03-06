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Екатеринбург будет проверен на готовность к Универсиаде-2023
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбург будет проверен на готовность к Универсиаде-2023

Сегодня, 09:02СпортФото: Павел Ворожцов/ «Областная Газета»
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