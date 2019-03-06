Екатеринбург будет проверен на готовность к Универсиаде-2023

По словам главы FISU Олега Матицына, предварительно оценить шансы Екатеринбурга трудно. Однако специалисты Международной федерации университетского спорта смогут дать более объективную оценку после визита. Поездка заявочного комитета назначена на середину апреля. Специалисты оценочной комиссии приедут в Екатеринбург в июне 2019 года.

Также Матицын отметил, что наличие федерального университета в городе является плюсом в борьбе за проведение Универсиады. Кроме того, у Екатеринбурга имеется положительный опыт в организации соревнований в разных видах спорта. Также президент FISU считает, что дополнительным импульсом станет проведение 300-летнего юбилея города, который создаст атмосферу объединения, сообщает ИА ТАСС.