Флэшмоб в поддержку свердловских спецолимпийцев стартовал в интернете
Сегодня, 08:00СпортФото: vk.com/soksorussia
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В Объединённых Арабских Эмиратах стартовала Всемирная специальная олимпиада. В составе сборной России защищать честь страны и региона будут трое спортсменов из Свердловской области. Болельщики запустили флэшмоб в поддержку ребят.
Отстаивать честь страны и региона в составе сборной на Спецолимпиаде в Абу-Даби будут Даша Алиева, Антон Упоров и Даниил Чеберёв. Чтобы присоединиться к флэшмобу, необходимо записать на видео клятву спецолимпийцев с пожеланиями спортсменам и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом #абудабиурал.
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Дай мне победить, но если я не смогу победить, пусть я буду смелым в этой попытке!звучат слова клятвы.
На Специальных олимпийских играх состязаются спортсмены, имеющие ментальные нарушения. Все соревнования этой Олимпиады начинаются со слов клятвы, передаёт сообщество «Специальная Олимпиада. Свердловская область».
Видео
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Видео: Оксана Маклакова, vk.com/id10004421
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