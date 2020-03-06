Тагильская спортсменка заняла пятое место на первенстве мира по фигурному катанию
Сегодня, 22:13СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Спортсменка из Нижнего Тагила стала пятой на первенстве мира по фигурному катанию, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования прошли в Таллине. Майя Хромых заняла пятое место после короткой программы.
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