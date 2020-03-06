В Нижнем Тагиле ХК «Спутник» проведет первый матч плей-офф

В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение диоксида серы в воздухе

Управляющая МУП «НТТС» пытается оспорить изъятие имущества на 130 миллионов рублей

«Единая Россия» предложила изменить правила медосвидетельствования водителей

Госдума приняла законопроект запрещающий офицерам заключать контракты на один год

Журналисты «допрыгались». Мы вызвали все тагильские СМИ на битву, но битвы не вышло

Верующий коммунист Енгалычева и ее "праведная жизнь"

«Обидно, что у города такая репутация». Как вспоминает Тагил покинувшая его молодёжь