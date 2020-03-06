В Нижнем Тагиле ХК «Спутник» проведет первый матч плей-офф
Сегодня, 15:29СпортФото: Группа ХК "Спутник" во ВКонтакте
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«Спутник» в рамках первенства Свердловской области среди взрослых команд будет принимать «Кедр» из Новоуральска, в матче с которым ранее потерпел единственное поражение в регулярном чемпионате.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первая игра состоится в Нижнем Тагиле 7 марта в 17.00. Следующая игра с «Кедром» запланирована на 14 марта.
Вторую пару плей-офф составили «Синара» из Каменска-Уральского и рефтинская «Энергия».
В регулярном чемпионате тагильский «Спутник» держится на первой строчке, вторую занимает «Синара», уступившая 12 очков.
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