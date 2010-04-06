В Свердловской области создана федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью
6 апреля 2010, 16:34СпортArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как пишет ДжастМедиа, накануне состоялось совещание представителей двух родственных видов спорта.
Итогом обсуждения перспектив развития этих видов на Среднем Урале стало объединение интересов представителей двух школ — нижнетагильской и екатеринбургской. Создание единой федерации, как считает областной министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, позволит решать вопросы государственного значения по подготовке к будущим Олимпийским играм в Сочи, поставленные президентом страны Дмитрием Медведевым.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей