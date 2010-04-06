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В Свердловской области создана федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области создана федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью

6 апреля 2010, 16:34СпортArtem
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