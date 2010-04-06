В Свердловской области создана федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью

Итогом обсуждения перспектив развития этих видов на Среднем Урале стало объединение интересов представителей двух школ — нижнетагильской и екатеринбургской. Создание единой федерации, как считает областной министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, позволит решать вопросы государственного значения по подготовке к будущим Олимпийским играм в Сочи, поставленные президентом страны Дмитрием Медведевым.