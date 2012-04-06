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Голосование за строительство супер-сноупарка в Нижнем Тагиле начнется 10 апреля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Голосование за строительство супер-сноупарка в Нижнем Тагиле начнется 10 апреля

6 апреля 2012, 16:49СпортАлександра Логинова
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