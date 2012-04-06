Голосование за строительство супер-сноупарка в Нижнем Тагиле начнется 10 апреля

Компания объявила конкурс среди 23 городов-кандидатов на строительство супер-сноуборд парка. Среди них есть Нижний Тагил. Голосование за самый достойный город начнется 10 апреля в группе компании «В контакте».

В список помимо Нижнего Тагила входят Уфа, Магнитогорск, Набережные Челны, Казань, Пермь, Сургут, Ижевск, Челябинск, Кировск, Мурманск, Абакан, Байкальск, Иркутск, Петропаловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Оренбург, Якутск, Хабаровск, Кемерово, Нижний Новгород.

Список городов определялся по нескольким критериям: горнолыжный комплекс должен быть в черте города, на нем должно быть освещение, оснежение и ратрак, сообщил корреспонденту TagilCity.ru Илья Чекулаев, представитель компании-дистрибьютора бренда Burton в России.

Сроки строительства - сезон 2012\2013. В качестве площадок в Нижнем Тагиле называются два комплекса – на Долгой и Белой горах.

Шансов выиграть голосование у Нижнего Тагила немного, поделился с корреспондентом TagilCity.ru Артем Цейлонский, директор тагильского спортивного магазина-дистрибьютора компании Burton в Нижнем Тагиле. Тагил потеснят крупные города-соперники, такие как Уфа, Магнитогорск, Нижний Новгород. Но голосование позволит увидеть, насколько востребован сноупарк в Нижнем Тагиле. Если голосов будет много, вполне вероятно, парк построят через сезон.

Компания Burton строит сноуборд-парки по всему миру. Сейчас в России функционирует 6 сноуборд-парков компании ― в Екатеринбурге, Самаре, Новокузнецке, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. Все парки находятся в черте города, что делает катание в них доступным для всех желающих и в любое время.

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