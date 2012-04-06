Памятник футболу может появиться в Екатеринбурге

Инициатива создания памятника принадлежит директору МБУ «Столица Урала»Сергею Григорьеву. Он считает, что композиция удачно впишется вконцепцию подготовки города к ЧМ-2018.

«Монументы, изображающие футбольную атрибутику, установлены во многихстранах мира. Например, памятники футболу есть в Китае, Швейцарии,Германии. Памятник футбольному мячу установлен в Донецке, где в 2012году будут проходить игры чемпионата Европы по футболу», — отметили вмэрии.