Памятник футболу может появиться в Екатеринбурге
6 апреля 2012, 08:44СпортОльга
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Городские власти планируют объявить конкурс эскизов на лучший памятник футболу. Как сообщили АПИ в пресс-службе мэрии, возможно, такой монумент появится в Екатеринбурге.
Инициатива создания памятника принадлежит директору МБУ «Столица Урала»Сергею Григорьеву. Он считает, что композиция удачно впишется вконцепцию подготовки города к ЧМ-2018.
«Монументы, изображающие футбольную атрибутику, установлены во многихстранах мира. Например, памятники футболу есть в Китае, Швейцарии,Германии. Памятник футбольному мячу установлен в Донецке, где в 2012году будут проходить игры чемпионата Европы по футболу», — отметили вмэрии.
© АПИ
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