Нижний Тагил провел VIII мемориал мастера ФИДЕ по шахматам Владимира Струпинского (ФОТО)
Мемориал прошел в Шахматно-шашечном центре при поддержке Нижнетагильской местной шахматной федерации.
На турнир приехало боле 70-ти шахматистов со всей Свердловской области. Причем как новички, так и признанные мэтры шахматной игры. Например, среди участников был международный мастер спорта, 4 мастера ФИДЕ [международная шахматная федерация - прим.ред.] и 18 кандидатов в мастера спорта.
На торжественном открытии шахматных соревнований побывал депутат городской думы Владимир Антонов. Он много лет работал вместе со Струпинским на «Уралхимпласте». Также с приветствием и словами благодарности за проведение соревнований выступила вдова шахматиста Грация Петровна.
Владимир Струпинский был не только выдающимся инженером и шахматистом, но и большим любителем музыки – играл на фортепиано и аккордеоне. Поэтому по традиции на открытии соревнований звучала живая музыка. А ветеран «Уралхимпласта» Валентин Гурьянов прочитал стихи собственного сочинения.
После открытия была сыграна символическая партия между руководителем Шахматно-шашечного центра Михаилом Погромским и депутатом гордумы Владимиром Антоновым.
Борьба за шахматными досками продолжалась почти шесть часов. Среди юношей лучшим стал Петр Махнев, среди ветеранов – Юрий Арасланов. В женском зачете победила Зоя Никитина. А Алексей Комаров, бывший коллега Владимира Струпинского, показал наилучшие результаты среди ветеранов «Уралхимпласта».
В тройку лидеров турнира попали международный мастер тагильчанин Михаил Погромский, мастер ФИДЕ из Ревды – Александр Меньшиков и ветеран тагильских шахмат – Александр Балберов.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru