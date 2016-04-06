Тагильские дзюдоисты завоевали медали на турнире в Самаре (ФОТО)

Нижний Тагил в Самаре представляли дзюдоисты спортивной школы «Уралец». Чемпионом стал тагильчанин Данил Бузилов. В весовой категории до 50 килограмм ему не было равных. В финальной схватке Данил броском на иппон победил чемпиона VII летней Спартакиады учащихся России. Стоит отметить, что сам тагильчанин тогда взял бронзовую медаль.

Кроме того, на третью ступень пьедестала поднялся воспитанник «Уральца» Илья Брехов. В шаге от бронзовой медали оказался Ярослав Хамзин. Спортсмен выступал в категории до 46 килограмм.

На соревнованиях показали себя и тагильские девушки. В своих весовых категориях «серебро» взяла Регина Киселева, а Виктория Гринюк – «бронзу».

ФОТО: Judo-nt.ru