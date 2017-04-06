Тагильчане сыграют со «Спутником» на празднике в честь закрытия спортивного сезона
6 апреля 2017, 08:50Спорт
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11 апреля в 18:30 во Дворце ледового спорта состоится матч, посвященный закрытию сезона для хоккейного клуба «Спутник». Также хоккеисты намерены сыграть со своими болельщиками.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявки на участие в матче с тагильскими «бобрами» принимают в пресс-службе хоккейного клуба на электронный адрес hc.sputnik@vhlru.ru или по телефону 32-00-22. Главное условие – наличие хоккейной экипировки. Количество мест ограничено, прием заявок закончится 9 апреля.
По итогам набора будет сформировано три команды болельщиков. А для остальных для гостей предусмотрены конкурсы, призы и яркая развлекательная программа. В этот же вечер пройдет награждение лучших игроков сезоны 2016-2017.
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