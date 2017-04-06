Тагильчане сыграют со «Спутником» на празднике в честь закрытия спортивного сезона

Заявки на участие в матче с тагильскими «бобрами» принимают в пресс-службе хоккейного клуба на электронный адрес hc.sputnik@vhlru.ru или по телефону 32-00-22. Главное условие – наличие хоккейной экипировки. Количество мест ограничено, прием заявок закончится 9 апреля.

По итогам набора будет сформировано три команды болельщиков. А для остальных для гостей предусмотрены конкурсы, призы и яркая развлекательная программа. В этот же вечер пройдет награждение лучших игроков сезоны 2016-2017.