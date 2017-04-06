Золото трех тагильских кикбоксеров помогло Свердловской области занять 1-е место на Чемпионате России (ФОТО)

В Омске завершился Чемпионат России по кикбоксингу. Золотые медали завоевали воспитанники ДЮСШ «Тагилстрой» Александр Бакиров и Юлия Тагильцева, которых тренирует Илья Яговитин. Представитель СДЮСШОР «Уралец» Тахир Мамедов также получил свое золото. Его тренируют Владимир Панфилов и Владимир Ботников.

Основными соперниками свердловской сборной в борьбе за победу были команды Москвы, Красноярска, Ульяновска и Ханты-Мансийского автономного округа. Все они значительно отставали по количеству завоеванных медалей.

Фото: «Тагильский рабочий»

Метровая керамическая ваза – почетный трофей – прибыла в Нижний Тагил. Впереди у спортсменов – подготовка к Кубку мира и несколько международных турниров. В июле и августа пройдут учебно-тренировочные сборы тагильских кикбоксеров, об этом сообщает «Тагильский рабочий».