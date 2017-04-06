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Золото трех тагильских кикбоксеров помогло Свердловской области занять 1-е место на Чемпионате России (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Золото трех тагильских кикбоксеров помогло Свердловской области занять 1-е место на Чемпионате России (ФОТО)

6 апреля 2017, 14:00Спорт
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