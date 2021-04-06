Рекорд России в плавании на 1 500 метров установила спортсменка из Нижнего Тагила

Рекорд России в плавании на 1 500 метров установила спортсменка из Нижнего Тагила
Сегодня, 20:51СпортФото: 1mediainvest.ru
Воспитанница клуба «Спутник» из Нижнего Тагила Анастасия Кирпичникова установила рекорд РФ в плавании на 1 500 метров вольным стилем в предварительном заплыве на чемпионате России в Казани. Рекорд держался с 2003 года.

По итогам соревнований будет сформирована сборная для участия в Олимпийских играх. Также Анастасия заняла второе место в плавании на 400 метров вольным стилем, уступив другой спортсменке Анне Егоровой, сообщает «Областная газета».

Чемпионат России по плаванию будет завершен 9 апреля.

Напомним, торжественное открытие Олимпиады в Токио запланировано на 23 июля, однако чтобы спортсмены из Нижнего Тагила смогли принять участие в Олимпийских играх, им необходимо не только попасть в двойку сильнейших на ЧР, но и выполнить норматив.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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