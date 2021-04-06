Рекорд России в плавании на 1 500 метров установила спортсменка из Нижнего Тагила

По итогам соревнований будет сформирована сборная для участия в Олимпийских играх. Также Анастасия заняла второе место в плавании на 400 метров вольным стилем, уступив другой спортсменке Анне Егоровой, сообщает «Областная газета».
Чемпионат России по плаванию будет завершен 9 апреля.
Напомним, торжественное открытие Олимпиады в Токио запланировано на 23 июля, однако чтобы спортсмены из Нижнего Тагила смогли принять участие в Олимпийских играх, им необходимо не только попасть в двойку сильнейших на ЧР, но и выполнить норматив.