Сегодня, 18:04СпортФото: ekburg.ru

Стали известны дата и маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге

Стали известны дата и маршруты «Майской прогулки» в Екатеринбурге. Планируется, что в традиционном мероприятии поучаствуют в этом году больше свердловчан, чем в прошлом.

В этом году «Майская прогулка» состоится 16 мая. Участникам будет предложено четыре маршрута: на 17, 22, 37,5 и 50 километров.

Известно, что один из маршрутов посвящен 75-летнему юбилею Свердловского областного отделения Русского географического общества.

Как и в прошлом году «Майская прогулка» стартует от Уральского государственного педагогического университета. Финиш традиционно расположится у главного корпуса УрФУ. Маршруты проложены по северным окрестностям города и проходят по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков, сообщили организаторы прогулки на официальном сайте мероприятия.

И отметили, что маршруты еще согласовываются, посмотреть их и зарегистрироваться на 38 по счету «Майскую прогулку» в скором времени можно будет на сайте.

Ожидается, что в этом году в традиционном мероприятии примут участие гораздо больше жителей столицы Среднего Урала и области, чем в прошлом — «коронавирусном» году.

Напомним, в 2020 году прогулку перенесли на осень из-за пандемии. Она состоялась 27 сентября и была посвящена 100-летию УрФУ.

Сюжеты:
Екатеринбург
Свердловская областьспортобщество
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