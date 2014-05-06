9 мая в Нижнем Тагиле состоится традиционная легкоатлетическая эстафета
В День Победы в Нижнем Тагиле пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий». Добавим, что в этом году она станет юбилейной: эстафета состоится в 65-ый раз.
Планируется, что в спортивном состязании примут участие 65 команд. Всего в программе эстафеты 4 забега – два среди школьников, один для учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования. Кроме того, побегут спортсмены от предприятий и организаций Нижнего Тагила.
Маршрут состоит из 15 этапов – девяти мужских и шести женских. Общая протяженность составит 5 750 метров. Победители самого длинного по протяженности первого этапа в каждом забеге будут отмечены особыми призами. Торжественное открытие традиционного состязания пройдет в 12:30 на Театральной площади.
Добавим, 9 мая 2014 года с 12.00 до 15.30 часов на период проведения 65-ой традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий» будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:
- по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайская до улицы Октябрьской революции,
- по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса,
- по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской революции,
- по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова.
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