9 мая в Нижнем Тагиле состоится традиционная легкоатлетическая эстафета

Планируется, что в спортивном состязании примут участие 65 команд. Всего в программе эстафеты 4 забега – два среди школьников, один для учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования. Кроме того, побегут спортсмены от предприятий и организаций Нижнего Тагила.

Маршрут состоит из 15 этапов – девяти мужских и шести женских. Общая протяженность составит 5 750 метров. Победители самого длинного по протяженности первого этапа в каждом забеге будут отмечены особыми призами. Торжественное открытие традиционного состязания пройдет в 12:30 на Театральной площади.

Добавим, 9 мая 2014 года с 12.00 до 15.30 часов на период проведения 65-ой традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий» будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:

по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайская до улицы Октябрьской революции,

по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса,

по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской революции,

по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова.