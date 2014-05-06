Тагильчанка попала в Зал славы мирового волейбола

Роза стала тринадцатым представителем России в этом волейбольном пантеоне (четвёртой среди женщин) и вторым представителем Свердловской области. В 2009 году такого почётного признания был удостоен многолетний наставник команды «Уралочка» Николай Карполь, пишет «Областная газета».

В Зале славы их пути пересеклись, а вот в свердловской команде они разминулись – Николай Васильевич пришёл в 1969 году, когда Роза уже перешла в московское «Динамо». Будучи уже москвичкой, Роза Салихова стала 6-кратной чемпионкой СССР, 7-кратным победителем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной СССР – двукратной чемпионкой Олимпийских игр, чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира, двукратной чемпионкой Европы.

Карьеру игрока Роза Салихова завершила в 1977 году, после чего тренировала команду «Буревестник», а затем четверть века (с 1980 по 2004 год) проработала в СДЮШОР подмосковного Зеленограда.

Волейбольный Зал славы (англ. The Volleyball Hall of Fame) открылся в 1987 году. Членами Зала славы являются игроки в волейбол и пляжный волейбол, а также тренеры, функционеры, судьи и даже целые команды, оставившие заметный вклад в развитие игры. Первым в Зал славы был принят в 1985 году основатель волейбола Уильям Морган. До 1997 года в Зал славы принимались только представители США. Наши соотечественники впервые попали в Зал славы в 2000 году.