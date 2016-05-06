Курсанты из Нижнего Тагила завоёвывают медали на соревновании «Союз 2016 - Наследники Победы» в Казани (ФОТО)
В конце прошлого месяца на Всероссийский Сбор «Союз 2016 - Наследники Победы» из Нижнего Тагила уехали пять курсантов Военно-патриотического клуба «Гранит». Сбор проводится в Казани и продлится до 10 мая. Курсантов сопровождает их руководитель, педагог Дмитрий Сидлецкий. За первую неделю соревнований команда Нижнего Тагила завоевала в различных соревнованиях 13 медалей различного достоинства.
На соревнования приехали команды из многих областей и регионов России. Тагильчане соревнуются с более чем 400 другими подростками. Соревнования, в которых они участвуют, посвящены знаменитым историческим событиям или личностям из истории России. Например, марш-бросок напоминает о переходе русских войск через Альпы в 1799 году, а эстафета по плаванию посвящена памяти дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова.
Вынос знамен и флагов на открытии Сбора на площади "1 Мая" в Казани
Соревнование «Стенка на стенку»
Встреча с Героем России военным летчиком Н.Ф.Гавриловым
Соревнование по метанию ножей
В команде Нижнего Тагила 4 юноши и одна девушка. К 4 мая они заслужили 13 медалей различного достоинства:
Максим Кузнецов получил золото в соревновании по стрельбе и по серебру в эстафете по плаванию и фехтованию на штыках.
Александр Лебедев заслужил бронзовую медаль во время марш-броска.
Андрей Нестеров взял золото в соревновании по плаванию и серебро в комплексе силовых упражнений.
У Егора Шамова по золоту за пейнтбол и марш-бросок, и бронза за комплекс силовых упражнений.
Маргарита Палкина единственная девушка в команде. Она взяла три серебра в соревнованиях по пейнтболу, «стенка на стенку» и метанию ножа, -- сообщил журналисту TagilCity.ru руководитель Дмитрий Сидлецкий.
Маргарита Палкина выполняет комплекс силовых упражнений
Кроме того, команда ВПК «Гранит» заняла третье место и получила приз зрительских симпатий в фотовыставке и выступлении «Мой Прадед – Победитель!».
Выступление команды Нижнего Тагила в конкурсе «Мой Прадед - Победитель!»
Соревнование в Казани является отборочным. Победившие команды поедут потом на Международный сбор «Союз - Наследники Победы». Поэтому неудивительно, что главным судьёй является Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации Валентин Власов. На соревновании много почетных гостей, например Герой России Н.Ф. Гаврилов или главный тренер сборной команды России по вольной борьбе Х. Магомедов.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru