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Курсанты из Нижнего Тагила завоёвывают медали на соревновании «Союз 2016 - Наследники Победы» в Казани (ФОТО)
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Курсанты из Нижнего Тагила завоёвывают медали на соревновании «Союз 2016 - Наследники Победы» в Казани (ФОТО)

6 мая 2016, 19:00СпортДенис Таратонов
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