Курсанты из Нижнего Тагила завоёвывают медали на соревновании «Союз 2016 - Наследники Победы» в Казани (ФОТО)

На соревнования приехали команды из многих областей и регионов России. Тагильчане соревнуются с более чем 400 другими подростками. Соревнования, в которых они участвуют, посвящены знаменитым историческим событиям или личностям из истории России. Например, марш-бросок напоминает о переходе русских войск через Альпы в 1799 году, а эстафета по плаванию посвящена памяти дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова.

Вынос знамен и флагов на открытии Сбора на площади "1 Мая" в Казани

Соревнование «Стенка на стенку»

Встреча с Героем России военным летчиком Н.Ф.Гавриловым

Соревнование по метанию ножей

В команде Нижнего Тагила 4 юноши и одна девушка. К 4 мая они заслужили 13 медалей различного достоинства:

Максим Кузнецов получил золото в соревновании по стрельбе и по серебру в эстафете по плаванию и фехтованию на штыках.

Александр Лебедев заслужил бронзовую медаль во время марш-броска.

Андрей Нестеров взял золото в соревновании по плаванию и серебро в комплексе силовых упражнений.

У Егора Шамова по золоту за пейнтбол и марш-бросок, и бронза за комплекс силовых упражнений.

Маргарита Палкина единственная девушка в команде. Она взяла три серебра в соревнованиях по пейнтболу, «стенка на стенку» и метанию ножа, -- сообщил журналисту TagilCity.ru руководитель Дмитрий Сидлецкий.

Маргарита Палкина выполняет комплекс силовых упражнений

Кроме того, команда ВПК «Гранит» заняла третье место и получила приз зрительских симпатий в фотовыставке и выступлении «Мой Прадед – Победитель!».

Выступление команды Нижнего Тагила в конкурсе «Мой Прадед - Победитель!»

Соревнование в Казани является отборочным. Победившие команды поедут потом на Международный сбор «Союз - Наследники Победы». Поэтому неудивительно, что главным судьёй является Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации Валентин Власов. На соревновании много почетных гостей, например Герой России Н.Ф. Гаврилов или главный тренер сборной команды России по вольной борьбе Х. Магомедов.