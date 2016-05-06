Все на футбол: завтра тагильский «Уралец-НТ» проведет свой первый матч Чемпионата России

На протяжении всей истории свердловского футбола взрослый состав «Уральца» являлся главным конкурентом екатеринбургского «Урала» (Уралмаш) – безоговорочного лидера на свердловском поле. Бывалые болельщики помнят, как тагильчане долгие годы вплотную подбирались к столичным соперникам. Но обойти оппонентов не удавалось ни разу.

Самых сильных наших футболистов «Урал» переманивал к себе, поэтому уровень «Уральца» постоянно понижался. Многие воспитанники тагильского футбола через Уралмаш вступали в ряды ведущих российских клубов. Поэтому матчи «Уральца-НТ» с «Уралом» всегда носили принципиальный характер. Екатеринбург старательно удерживал пальму первенство, но ощущал, что Нижний Тагил постоянно «наступал на пятки».

Сейчас многолетнее противостояние перешло от взрослых к молодежи. Ведь в составе обеих команд, преимущественно, молодые футболисты 97-98 годов рождения.

Завтра, 7 мая, в 17:00 на стадионе «Высокогорец» молодежка «Уральца НТ» впервые примет своих соперников из Екатеринбурга. И «Уралец-НТ», и «Урал-2» претендуют на место в главной областной команде. Поддержать обновленную команду зовут всех тагильских болельщиков.