Тагильский тренер Виктор Ерёмкин из ДЮСШ «Уралочка» стал лучшим тренером России (ФОТО)

Ранее право представлять Нижний Тагил в финале конкурса Виктор Петрович завоевал на окружном этапе состязания, проходившем в Нижнем Тагиле.

В конкурсе было два тура – теоретический и практический. На первом участники защищали авторефераты, на втором – проводили фрагмент тренировки на группе обучающихся.

Так, Виктор Петрович набрал наивысшие баллы – в сумме 307 баллов. Второе место взял тренер из Петропавловска-Камчатского (279), третье у представителя Ростова-на-Дону (269).

Фото: управление физической культуры администрации города

Победа представителей Нижнего Тагила в таком конкурсе всероссийского масштаба была одержана впервые за историю проведения с участием тагильчан, передает управление физкультуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижнего Тагила.