Тагильский тренер Виктор Ерёмкин из ДЮСШ «Уралочка» стал лучшим тренером России (ФОТО)
Тренер-преподаватель из МБУ ДО ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В.Карполя» Виктор Ерёмкин стал лучшим российским специалистом в области физкультуры и спорта образовательных организаций дополнительного образования.
Ранее право представлять Нижний Тагил в финале конкурса Виктор Петрович завоевал на окружном этапе состязания, проходившем в Нижнем Тагиле.
В конкурсе было два тура – теоретический и практический. На первом участники защищали авторефераты, на втором – проводили фрагмент тренировки на группе обучающихся.
Так, Виктор Петрович набрал наивысшие баллы – в сумме 307 баллов. Второе место взял тренер из Петропавловска-Камчатского (279), третье у представителя Ростова-на-Дону (269).
Фото: управление физической культуры администрации города
Победа представителей Нижнего Тагила в таком конкурсе всероссийского масштаба была одержана впервые за историю проведения с участием тагильчан, передает управление физкультуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижнего Тагила.
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