Тагильские спортсмены выступят на чемпионате Европы по гребному слалому

Тагильские спортсмены выступят на чемпионате Европы по гребному слалому
Тагильские спортсмены выступят на чемпионате Европы по гребному слалому
Сегодня, 13:59СпортФото: pixabay.com
Тагильские спортсмены — воспитанники СШОР «Уралец» выступят на чемпионате Европы по гребному слалому. Он стартовал 6 мая в городе Ивреа в Италии.

Спортсмены из Нижнего Тагила в рамках чемпионата Европы будут бороться не только за чемпионские титулы и призовые места, но и за путевки на участие в Олимпиаде в Токио.

Воспитанники СШОР «Уралец» будут выступать в гонке каноэ-одиночек и командной гонке каноэ-одиночек, а также в гонке байдарок-одиночек, командной гонке байдарок-одиночек и экстремальном слаломе. Покорить европейскую трассу попробуют тагильчане Дмитрий Храмцов и Никита Губенко.

Результаты гонок чемпионата Европы будут известны в последний день состязаний — 9 мая.

Напомним, в начале мая медали первенства УрФО завоевали юные дзюдоисты из Нижнего Тагила. Девочки стали чемпионками в командном турнире в составе сборной Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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