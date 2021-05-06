Тагильские спортсмены выступят на чемпионате Европы по гребному слалому

Спортсмены из Нижнего Тагила в рамках чемпионата Европы будут бороться не только за чемпионские титулы и призовые места, но и за путевки на участие в Олимпиаде в Токио.
Воспитанники СШОР «Уралец» будут выступать в гонке каноэ-одиночек и командной гонке каноэ-одиночек, а также в гонке байдарок-одиночек, командной гонке байдарок-одиночек и экстремальном слаломе. Покорить европейскую трассу попробуют тагильчане Дмитрий Храмцов и Никита Губенко.
Результаты гонок чемпионата Европы будут известны в последний день состязаний — 9 мая.
Напомним, в начале мая медали первенства УрФО завоевали юные дзюдоисты из Нижнего Тагила. Девочки стали чемпионками в командном турнире в составе сборной Свердловской области.